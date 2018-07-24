На ж/д станции в Запорожской области произошла авария: травмированы пассажиры
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На железнодорожной станции Пологи в Запорожской области во время подведения локомотива к пассажирскому поезду травмировались пассажиры. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укрзализныця", передает УНН.
"Сегодня утром на станции Пологи (Запорожская область) в ходе подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 Киев - Бердянск было допущено превышение скорости при подключении, что привело к травмированию пассажиров (ушиб, ссадины, ожоги)", - говорится в сообщении.
На место происшествия вызвали карету скорой помощи. По предварительной информации, медицинская помощь оказана 26 пассажирам.
"Двух пассажиров - женщину с ребенком - госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", - уточнили в "Укрзализныце".
Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1 час 35 минут.
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Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли и еще 73 пострадали в результате аварии на железной дороге в Турции.