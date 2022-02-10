Майже +13 °С: українські полярники в Антарктиді зафіксували температурний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді цього тижня зареєстрували новий температурний рекорд — 12,7 градусів тепла. Про це у Facebook повідомив Національний антарктичний науковий центр, інформує УНН.
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Попередній рекорд було зафіксовано 1985 року — 11,7 градусів тепла.
Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем "атмосферної ріки", посиленим ефектом "гірського фену".
Атмосферна ріка – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду.
Ефект "гірського фену" – це сильний теплий вітер з гір. Причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами (від чого повітря втрачає вологу і нагрівається).
"Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься. Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", — зазначили в НАНЦ.
Нагадаємо
У грудні минулого року на станції "Академік Вернадський" зафіксували інший рекорд — висота снігового покриву сягнула майже 3 м.