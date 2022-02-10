Почти +13 °С: украинские полярники в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде на этой неделе зарегистрировали новый температурный рекорд — 12,7 градусов тепла. Об этом в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр, информирует УНН.
Детали
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году — 11,7 градусов тепла.
Ученые связывают такое резкое потепление с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".
Атмосферная река - это узкая полоса с высокой концентрацией атмосферной влаги, которая быстро перенесла теплые массы воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду.
Эффект "горного фена" - это сильный теплый ветер с гор. Причиной развития этого эффекта является образование осадков над горами (от чего воздух теряет влагу и нагревается).
"Поскольку вследствие усиления глобального потепления ожидается увеличение количества осадков в полярных районах, то и интенсивность фенов в дальнейшем будет усиливаться. Такие температурные рекорды настораживают, ведь они являются одним из свидетельств изменения климата", — отметили в НАНЦ.
Напомним
В декабре прошлого года на станции "Академик Вернадский" зафиксировали другой рекорд — высота снежного покрова достигла почти 3 м.