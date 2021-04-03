На Солом'янці через відсутність електроенергії затор з тролейбусів

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"На вулиці Авіаконструктора Антонова зупинився рух тролейбусів через відсутність живлення. Можливе ускладнення руху у напрямку від Повітофлотського проспекту до Чоколівського бульвару", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки.

Влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.