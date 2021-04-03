На Солом'янці через відсутність електроенергії затор з тролейбусів

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19:01 • 18051 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 107061 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 134782 перегляди

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16:31 • 114291 перегляди

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Патрульна поліція Києва застерігає киян та гостей міста, на вулиці Авіаконструктора Антонова зупинився рух тролейбусів через відсутність живлення, повідомляє УНН.

Цитата:

"На вулиці Авіаконструктора Антонова зупинився рух тролейбусів через відсутність живлення. Можливе ускладнення руху у напрямку від Повітофлотського проспекту до Чоколівського бульвару", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

Скористатися громадським транспортом із 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки.

Влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень у спеціальному режимі.

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