На Соломенке из-за отсутствия электроэнергии пробка из троллейбусов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Патрульная полиция Киева предостерегает киевлян и гостей города, на улице Авиаконструктора Антонова остановилось движение троллейбусов из-за отсутствия питания, сообщает УНН.
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"На улице Авиаконструктора Антонова остановилось движение троллейбусов из-за отсутствия питания. Возможно затруднение движения в направлении от Воздушнофлотского проспекта к Чоколовскому бульвару", - говорится в сообщении.
Дополнение
Киев вводит строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.
Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска.
Власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.