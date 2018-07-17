На Соломонових островах стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Землетрус магнітудою 5,9 стався у вівторок в 7:02:55 за Гринвічем в 120 км на південний схід від Лати на Соломонових островах. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає УНН.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 59,76 км. Епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 11,6936 градуса південної широти і 166,3297 градуса східної довготи.
Інформації про пошкодження і постраждалих немає.
8 липня, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9.
Нагадаємо, на заході Албанії біля затоки Лалесі, популярного серед туристів місця в 30 км на захід від столиці Тирани, в середу близько 9 ранку стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера.
Землетрус магнітудою 5,0 за шкалою Ріхтера стався 1 липня в 17:27:01 за Гринвічем в 76 км на північний схід від японського міста Муцу.