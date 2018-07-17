На Соломоновый островах произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник в 07:02:55 по Гринвичу в 120 км к юго-востоку от Латы на Соломоновых островах. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 59,76 км. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 11,6936 градуса южной широты и 166,3297 градуса восточной долготы.
Информации о повреждениях и пострадавших нет.
8 июля, у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Напомним, на западе Албании у залива Лалеси, популярного среди туристов места в 30 км к западу от столицы Тираны, в среду около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера.
Землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера произошло 1 июля в 17:27:01 по Гринвичу в 76 км к северо-востоку от японского города Муцу.