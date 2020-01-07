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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Національний банк України на 7 січня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на 7 січня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1151.066494 грн;

Срібло — 13.608447 грн;

Платина — 724.435090 грн;

Паладій — 1446.440547 грн.

У порівнянні з 6 січня курс всіх вказаних металів зріс. Ріст золота, зокрема, пов'язаний із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Українські Національні Новини

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