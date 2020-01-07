На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Національний банк України на 7 січня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 7 січня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1151.066494 грн;
Срібло — 13.608447 грн;
Платина — 724.435090 грн;
Паладій — 1446.440547 грн.
У порівнянні з 6 січня курс всіх вказаних металів зріс. Ріст золота, зокрема, пов'язаний із загостренням ситуації на Близькому Сході.