На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Национальный банк Украины на 7 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 7 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1151.066494 грн;
Серебро — 13.608447 грн;
Платина — 724.435090 грн;
Палладий — 1446.440547 грн.
По сравнению с 6 января курс всех указанных металлов вырос. Рост золота, в частности, связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.