На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 27 квітня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1078,695149;



Срiбло — 15,036838;



Платина — 815,528938;



Паладiй — 679,607427.



Порівняно з 26 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала нищою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.