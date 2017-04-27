На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національний банк України на 27 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 27 квітня встановив такі ціни на банківські метали:
-
- Золото — 1078,695149;
-
- Срiбло — 15,036838;
-
- Платина — 815,528938;
-
- Паладiй — 679,607427.
-
Порівняно з 26 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала нищою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.