На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальный банк Украины на 27 апреля 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 27 апреля установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1078,695149;
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- Серебро - 15,036838;
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- Платина - 815,528938;
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- Палладий - 679,607427.
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По сравнению с 26 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала нищо; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.