На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 27 апреля установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1078,695149;



Серебро - 15,036838;



Платина - 815,528938;



Палладий - 679,607427.



По сравнению с 26 апреля, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала нищо; цена на серебро уменьшилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.