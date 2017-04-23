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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 9055 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Національний банк України на 23 квітня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 23 квітня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1102,925107;
Срiбло — 15,647927;
Платина — 842,183672;
Паладiй — 670,133889.

Порівняно з 20 квітня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото незначно зросла; ціна на срібло незначно зменшилась; ціна на платину знизилась; ціна на палладій також зменшилася.

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