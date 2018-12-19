На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Національний банк України на 19 грудня 2018 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 19 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото —1118.090677;
Срібло —13.071849;
Платина —700.149662;
Паладій —1126.327729.
Порівняно з 18 грудня курс усіх металів, окрім срібла (курс якого залишився таким самим) та платини (курс якого знизився) — зріс.