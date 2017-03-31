На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 31 березня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1083,084626;



Срiбло — 15,698147;



Платина — 826,537191;



Паладiй — 683,432658.



Порівняно з 30 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло зменшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.