На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 30 березня встановив такі ціни на банківські метали:



Золото — 1087,655722;



Срiбло — 15,761484;



Платина — 838,062590;



Паладiй — 684,185950.



Порівняно з 29 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.