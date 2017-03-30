На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Національний банк України на 30 березня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 30 березня встановив такі ціни на банківські метали:
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- Золото — 1087,655722;
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- Срiбло — 15,761484;
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- Платина — 838,062590;
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- Паладiй — 684,185950.
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Порівняно з 29 березня, з ціною на банківські метали склалася наступна ситуація: ціна на золото стала меншою; ціна на срібло збільшилась, але зміни є незначними; ціна на платину зменшилась; ціна на палладій також зменшилася.