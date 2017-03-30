На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 30 марта установил такие цены на банковские металлы:



Золото - +1087,655722;



Серебро - 15,761484;



Платина - 838,062590;



Палладий - 684,185950.



По сравнению с 29 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.