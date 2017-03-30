На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальный банк Украины на 30 марта 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины состоянию на 30 марта установил такие цены на банковские металлы:
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- Золото - +1087,655722;
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- Серебро - 15,761484;
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- Платина - 838,062590;
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- Палладий - 684,185950.
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По сравнению с 29 марта, с ценой на банковские металлы сложилась следующая ситуация: цена на золото стала меньше; цена на серебро увеличилась, но изменения незначительны; цена на платину уменьшилась; цена на палладий также уменьшилась.