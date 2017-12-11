На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національний банк України на 11 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 11 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1085.864894;
Срiбло — 13.792830;
Платина — 784.427048;
Паладiй — 882.916188.
Порівняно з 10 грудня, ситуація з курсом банківських металів склалась наступна: золото здешевшало, срібло і платина впали в ціні, а курс паладію зріс.