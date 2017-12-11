На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию Всего на 11 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1085.864894;

Серебро - 13.792830;

Платина - 784.427048;

Палладий - 882.916188.

По сравнению с 10 декабря, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото подешевело, серебро и платина упали в цене, а курс палладия вырос.