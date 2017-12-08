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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 21487 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національний банк України на 8 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.

Національний банк України станом на 8 грудня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1094.244149;

Срiбло — 13.872049;

Платина — 790.820255;

Паладiй — 869.291957.

Порівняно з 7 грудня, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото впало в ціні, срібло і платина здешевшали, паладій здорожчав.

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