На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національний банк України на 8 грудня 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 8 грудня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1094.244149;
Срiбло — 13.872049;
Платина — 790.820255;
Паладiй — 869.291957.
Порівняно з 7 грудня, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: золото впало в ціні, срібло і платина здешевшали, паладій здорожчав.