На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 8 декабря установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1094.244149;

Серебро - 13.872049;

Платина - 790.820255;

Палладий - 869.291957.

По сравнению с 7 декабря, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото упало в цене, серебро и платина подешевели, палладий подорожал.