На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальный банк Украины на 8 декабря 2017 установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег.
Национальный банк Украины состоянию на 8 декабря установил такие цены на банковские металлы:
Золото - 1094.244149;
Серебро - 13.872049;
Платина - 790.820255;
Палладий - 869.291957.
По сравнению с 7 декабря, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото упало в цене, серебро и платина подешевели, палладий подорожал.