На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 20 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1093,795710;

Срiбло — 14,555831;

Платина — 793,179734;

Паладiй — 837,481947.

Порівняно з 19 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото, срібло та паладій подорожчали, а платина впала в ціні.