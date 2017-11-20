На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Національний банк України на 20 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 20 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1093,795710;
Срiбло — 14,555831;
Платина — 793,179734;
Паладiй — 837,481947.
Порівняно з 19 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото, срібло та паладій подорожчали, а платина впала в ціні.