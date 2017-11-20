На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 20 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1093,795710;

Серебро — 14,555831;

Платина — 793,179734;

Палладий — 837,481947.

По сравнению с 19 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: золото, серебро и палладий подорожали, а платина упала в цене.