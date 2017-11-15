На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 15 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1085.803775;

Срiбло — 14.426553;

Платина — 794.802221;

Паладiй — 845.914894.

Порівняно з 14 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: срібло здорожчало, а золото срібло та паладій впали в ціні.