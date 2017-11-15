На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національний банк України на 15 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 15 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1085.803775;
Срiбло — 14.426553;
Платина — 794.802221;
Паладiй — 845.914894.
Порівняно з 14 листопада, ситуація з курсом банківських металів скалалась наступна: срібло здорожчало, а золото срібло та паладій впали в ціні.