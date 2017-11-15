На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины состоянию на 15 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1085.803775;

Серебро - 14.426553;

Платина - 794.802221;

Палладий - 845.914894.

По сравнению с 14 ноября, ситуация с курсом банковских металлов скалалась следующая: серебро подорожало, а золото серебро и палладий упали в цене.