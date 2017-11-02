На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 2 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1103,576352;

Срiбло — 14,638876;

Платина — 790,706988;

Паладiй — 844,284948.

Порівняно з 1 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото, паладій та срібло подорожчали, а платина впала в ціні.