На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національний банк України на 2 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 2 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1103,576352;
Срiбло — 14,638876;
Платина — 790,706988;
Паладiй — 844,284948.
Порівняно з 1 листопада, ситуація з курсом банківських металів склалась така: золото, паладій та срібло подорожчали, а платина впала в ціні.