На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 2 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 2 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1103,576352;
Серебро — 14,638876;
Платина — 790,706988;
Палладий — 844,284948.
По сравнению с 1 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: золото, палладий и серебро подорожали, а платина упала в цене.