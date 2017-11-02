На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 2 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1103,576352;

Серебро — 14,638876;

Платина — 790,706988;

Палладий — 844,284948.

По сравнению с 1 ноября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась такая: золото, палладий и серебро подорожали, а платина упала в цене.