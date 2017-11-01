На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на 1 листопада встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1096,944554;

Срiбло — 14,526317;

Платина — 792,815884;

Паладiй — 835,997580.

Порівняно з 31 жовтня, ситуація з курсом банківських металів скалась така: золото та паладій подешевшали, а срібло та платина стали дорожчими.