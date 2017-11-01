На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Національний банк України на 1 листопада 2017 року встановив офіційний курс банківських металів, передає УНН з посиланням на інформацію Курс Денег.
Національний банк України станом на 1 листопада встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1096,944554;
Срiбло — 14,526317;
Платина — 792,815884;
Паладiй — 835,997580.
Порівняно з 31 жовтня, ситуація з курсом банківських металів скалась така: золото та паладій подешевшали, а срібло та платина стали дорожчими.