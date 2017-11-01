На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 1 ноября 2017 года установил официальный курс банковских металлов, передает УНН со ссылкой на информацию Курс Денег .
Национальный банк Украины по состоянию на 1 ноября установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1096,944554;
Серебро — 14,526317;
Платина — 792,815884;
Палладий — 835,997580.
По сравнению с 31 октября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото и палладий подешевели, а серебро и платина подорожали.