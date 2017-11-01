На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на 1 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото — 1096,944554;

Серебро — 14,526317;

Платина — 792,815884;

Палладий — 835,997580.

По сравнению с 31 октября, ситуация с курсом банковских металлов сложилась следующая: золото и палладий подешевели, а серебро и платина подорожали.