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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 9594 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Національний банк України на 27 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 658.2402 грн;

Срібло — 21.3558 грн;

Платина — 880.7320 грн;

Паладій — 2 162.5815 грн.

У порівнянні з 26 листопада курс усіх зазначених металів зріс, окрім срібла, курс якого впав.

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