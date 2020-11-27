На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 658.2402 грн;

Срібло — 21.3558 грн;

Платина — 880.7320 грн;

Паладій — 2 162.5815 грн.

У порівнянні з 26 листопада курс усіх зазначених металів зріс, окрім срібла, курс якого впав.