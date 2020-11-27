На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 27 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 658.2402 грн;
Серебро - 21.3558 грн;
Платина - 880.7320 грн;
Палладий - 2 162.5815 грн.
По сравнению с 26 ноября курс всех указанных металлов вырос, кроме серебра, курс которого упал.