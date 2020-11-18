На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 706.7894 грн;

Срібло — 22.2917 грн;

Платина — 841.8145 грн;

Паладій — 2 114.9325 грн.

У порівнянні з 17 листопада курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.