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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

 • 14060 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національний банк України на 18 листопада 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 706.7894 грн;

Срібло — 22.2917 грн;

Платина — 841.8145 грн;

Паладій — 2 114.9325 грн.

У порівнянні з 17 листопада курс усіх зазначених металів зріс, окрім паладія, курс якого впав.

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