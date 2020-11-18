На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 18 ноября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 706.7894 грн;
Серебро - 22.2917 грн;
Платина - 841.8145 грн;
Палладий - 2 114.9325 грн.
По сравнению с 17 ноября курс всех указанных металлов вырос, кроме палладия, курс которого упал.