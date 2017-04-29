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На сьогодні тимчасово внесуть зміни в курсування деяких тролейбусів Києва

Київ • УНН

 • 13349 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні з 22:00 29 квітня до 6:30 30 квітня в зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського вносяться зміни в трасу курсування тролейбусів маршрутів №№ 5, 26, 92Н. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

На сьогодні тимчасово внесуть зміни в курсування деяких тролейбусів Києва

“Із 22:00 29 квітня до 6:30 30 квітня в зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського вносяться зміни в трасу курсування тролейбусів маршрутів №№ 5, 26, 92Н,” — йдеться в повідомленні.

А саме:

  • тролейбусний маршрут № 5 курсуватиме так: вул. Білицька — пл. Інтернаціональна — вул. Стеценка — вул. Щусєва — вул. Мельникова — вул. Січових Стрільців — вул. В. Чорновола — просп. Перемоги — б-р Т. Шевченка — пл. Л. Толстого;
  • тролейбусний маршрут № 26 курсуватиме так: просп. Свободи — просп. В. Порика — просп. Правди — пл. Інтернаціональна — вул. Стеценка — вул. Щусєва — вул. О. Теліги — вул. Вавилових — вул. Стеценка — вул. Маршала Гречка — просп. Правди — просп. В. Порика — просп. Свободи;
  • нічний тролейбусний маршрут № 92Н буде організовано зі змінами за трасою: залізничний вокзал “Південний” — вул. І. Огієнка — вул. В. Чорновола — вул. Січових Стрільців — вул. Щусєва — вул. Стеценка — пл. Інтернаціональна — вул. Маршала Гречка — вул. В. Порика — просп. Свободи.

Як повідомляв УНН, через реконструкцію транспортної розв’язки в районі станції метро “Героїв Дніпра” рух тролейбусних маршрутів № 32 та № 44 закривається.

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