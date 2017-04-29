На сегодня временно внесут изменения в курсирования некоторых троллейбусов Киева

"С 22:00 29 апреля по 6:30 30 апреля в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербакивского вносятся изменения в трассу следования троллейбусов маршрутов №№ 5, 26, 92н ", - говорится в сообщении.

А именно:



троллейбусный маршрут № 5 будет курсировать так: ул. Белицкая - пл. Интернациональная - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. Мельникова - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Победы - б-р Т. Шевченко - пл. Л. Толстого;



троллейбусный маршрут № 26 будет курсировать так: ул. Свободы - ул. В. Порика - ул. Правды - ул. Интернациональная - ул. Стеценко - ул. Щусева - ул. О. Телиги - ул. Вавиловых - ул. Стеценко - ул. Маршала Гречко - ул. Правды - пр. В. Порика - ул. свободы;



ночной троллейбусный маршрут № 92н будет организовано с изменениями по трассе: железнодорожный вокзал "Южный" - ул. И. Огиенко - ул. В. Черновола - ул. Сечевых Стрельцов - ул. Щусева - ул. Стеценко - пл. Интернациональная - ул. Маршала Гречко - ул. В. Порика - ул. Свободы.



Как сообщал УНН, из-за реконструкции транспортной развязки в районе станции метро "Героев Днепра" движение троллейбусных маршрутов № 32 и № 44 закрывается.