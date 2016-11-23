На сьогодні питання збереження професії геолога в Україні постало вкрай гостро - П.Гожик

“Хотів би наголосити, що роль геології недооцінена в розвитку народного господарства. Регіональні геологічні дослідження не фінансуються у достатній мірі, через це йде недобір кадрів на геологічних підприємствах. Закликаю якомога більше привертати увагу до проблем геологічної галузі та більш широко висвітлювати роль геології у розвитку нашої держави сьогодні та на віддалену перспективу”, - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.

При цьому, нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.