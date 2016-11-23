На сьогодні питання збереження професії геолога в Україні постало вкрай гостро - П.Гожик
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Питання збереження професії геолога є дуже важливим і необхідно відстоювати збереження спеціальностей “Геологія” та “Геофізика”. Про це зазначив директор інституту геологічних наук НАН України Петро Гожик під час спільної наради між Держгеонадра, керівниками вищих навчальних закладів і науковцями НАН України, передає УНН.
“Хотів би наголосити, що роль геології недооцінена в розвитку народного господарства. Регіональні геологічні дослідження не фінансуються у достатній мірі, через це йде недобір кадрів на геологічних підприємствах. Закликаю якомога більше привертати увагу до проблем геологічної галузі та більш широко висвітлювати роль геології у розвитку нашої держави сьогодні та на віддалену перспективу”, - повідомив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.
При цьому, нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.
Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.