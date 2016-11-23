На сегодня вопрос сохранения профессии геолога в Украине стал крайне остро - П.Гожик

"Хотел бы подчеркнуть, что роль геологии недооценена в развитии народного хозяйства. Региональные геологические исследования не финансируются в достаточной мере, поэтому идет недобор кадров на геологических предприятиях. Призываю как можно больше привлекать внимание к проблемам геологической отрасли и более широко освещать роль геологии в развитии нашего государства сегодня и на отдаленную перспективу", - сообщил он.

Напомним, как сообщал УНН, отсутствие геологов ведет к полному разрушению отрасли.

При этом, напомним, научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы.

Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.