На сьогодні Нормандський формат зберігає свою актуальність – заступник глави АП
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На сьогодні Нормандський формат як ніколи зберігає свою актуальність, наголосив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, коментуючи в ефірі “5 каналу” зустріч Президента України Петра Порошенка з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
“Ще одна з ключових домовленостей — це те, що Нормандський формат зберігає як ніколи свою актуальність і залишається єдиним форматом в рамках якого можна змусити Росію виконувати Мінські домовленості. І це той формат, який зможе привести до підготовки дорожньої карти імплементації мінських домовленостей. Більше того, про таку підтримку нас було проінформовано і з французької сторони,” — заявив К.Єлісєєв.
Як повідомляв УНН, за словами К.Єлісєєва, П.Порошенко обговорював з А.Меркель можливість залучення США до Нормандського формату.