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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На сегодня Нормандский формат сохраняет свою актуальность - заместитель главы АП

На сегодня Нормандский формат сохраняет свою актуальность - заместитель главы АП

Киев • УНН

 • 8081 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На сегодня Нормандский формат как никогда сохраняет свою актуальность, подчеркнул заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, комментируя в эфире "5 канала" встреча Президента Украины Петра Порошенко с Канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.

"Еще одна из ключевых договоренностей - это то, что Нормандский формат сохраняет как никогда свою актуальность и остается единственным форматом в рамках которого можно заставить Россию выполнять Минские договоренности. И это тот формат, который сможет привести к подготовке дорожной карты имплементации минских договоренностей. Более того, о такой поддержке нас было проинформировано и с французской стороны ", - заявил Елисеев.

Как сообщал УНН, по словам К.Елисеева, П.Порошенко обсуждал с Меркель возможность привлечения США к Нормандского формата.

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