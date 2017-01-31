На сегодня Нормандский формат сохраняет свою актуальность - заместитель главы АП

"Еще одна из ключевых договоренностей - это то, что Нормандский формат сохраняет как никогда свою актуальность и остается единственным форматом в рамках которого можно заставить Россию выполнять Минские договоренности. И это тот формат, который сможет привести к подготовке дорожной карты имплементации минских договоренностей. Более того, о такой поддержке нас было проинформировано и с французской стороны ", - заявил Елисеев.

Как сообщал УНН, по словам К.Елисеева, П.Порошенко обсуждал с Меркель возможность привлечения США к Нормандского формата.