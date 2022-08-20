На Слов’янському напрямку росіяни основні зусилля кидають на поновлення наступальних дій - Генштаб

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Триває сто сімдесят восьма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Асіївка, Гусарівка, Чепіль, Протопопівка та Довгеньке. Завдав авіаудару біля Залиману. Про це йдеться у вечірньому зведенні від Генштабу, передає УНН.