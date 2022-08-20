На Славянском направлении россияне основные усилия бросают на возобновление наступательных действий – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Продолжаются сто семьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на возобновлении наступательных действий. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Асеевка, Гусаровка, Чеполь, Протопоповка и Долгенькое. Нанес авиаудар возле Залимана. Об этом говорится в вечерней сводке от Генштаба, передает УНН.
Детали
О ситуации на других направлениях в сведоке от Генштаба.
На Волынском и Полесском направлениях формирования ударной группировки войск вооруженных сил республики беларусь и российской федерации на границе нашего государства не обнаружено.
Продолжает сохраняться угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь
На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.
Российские оккупанты обстреливали из минометов подразделения наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Карасовка, Великие Проходы, Черняки, Песчаное и Печенеги. Враг нанес авиационные удары – возле Прудянки и Верхнего Салтова и вел воздушную разведку неподалеку от Русских Тишкек и Золочева.
Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Бражковка – Новодмитровка, Сулиговка – Новодмитровка, Бражковка – Вернополье и Долгенькое – Курулька. Как результат – наши воины нанесли противнику урон и отбросили его обратно.
На Донецком направлении враг продолжает наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Бахмутском направлении.
На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии по районам Краматорска, Раздолевки, Спорного, Звановки и Райгородка. Нанес авиационный удар неподалеку от Ивано-Дарьевки.
Захватчики пытались вести наступление в направлениях Спорное – Ивано-Дарьевка и Николаевка – Выемка, безуспешно.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вблизи Майорска, Веселой Долины, Бахмута, Кодемы и Белогоровки. Кроме того, по районам трех последних населенных пунктов враг нанес авиационные удары.
Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Травневое – Зайцево, Травневое – Кодема, Семигорье – Зайцево, Гладосово – Кодема, успеха не имел, получили жесткий отпор.
На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов возле Авдеевки, Курахово, Красногоровки, Сухой Балки и Невельского. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Марьинки.
Вел безуспешные наступательные бои в направлениях Горловка – Майорск, Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.
На Новопавловском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Павловка, Елизаветовка, Новоселка, Угледар и Новомихайловка. Вел наступательный бой в направлении Благодатное – Золотая Нива, успеха не имел, отошел.