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На "скляний" міст у Києві заїхали на мопеді

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Водій з явними ознакам сп'яніння вирішив проїхатись на електромопеді по велодоріжці пішохідно-велосипедного мосту в Києві, передає УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.

"Сьогодні, близько 9-ї ранку, водій електромопеду вирішив проїхатись по велодоріжці пішохідного мосту, що є порушенням ПДР. Його відразу помітили та зупинили патрульні", - йдеться в повідомленні.

У патрульній поліції зазначили, що при перевірці документів у 31-річного водія виявили відсутність відповідної водійської категорії для керування таким видом транспорту.

"Спілкуючись з водієм, патрульні виявили у нього явні ознаки сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці зупинки, так і у медичному закладі", - додали у патрульній поліції.

Тож на громадянина інспектори винесли постанову за порушення ПДР (ч.2 ст.126 КУпАП) та склали протокол за керування в стані сп'яніння (ч.1 ст.130 КУпАП)

"Тепер, крім вже виписаного штрафу на 510 гривень, на водія очікує суд, який може накласти штраф за керування напідпитку розміром в 10 200 гривень та взагалі на 1 рік позбавити права керування транспортними засобами", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст. Менш ніж за місяць помітили, як правопорушники заїхали на міст на позашляховику. За це водію виписали штраф.

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