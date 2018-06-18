На склозаводі у Рівненській області спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Пожежа сталася на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" у Рівненській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області, передає УНН.
"18 червня о 10:25 до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" за адресою: смт Рокитне, вул. Пролетарська,18", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що пожежа виникла у цегляній трансформаторній будівлі. Наразі площа пожежі становить близько 400 м.кв.
Жертв та постраждалих немає. На місці пожежі працюють рятувальники.
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Нагадаємо, на території підприємства з переробки акумуляторних батарей "Інста-Центр" у Дніпрі сталася пожежа.