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На склозаводі у Рівненській області спалахнула пожежа

На склозаводі у Рівненській області спалахнула пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Пожежа сталася на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" у Рівненській області. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області, передає УНН.

"18 червня о 10:25 до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ПРАТ "Рокитнівський склозавод" за адресою: смт Рокитне, вул. Пролетарська,18", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що пожежа виникла у цегляній трансформаторній будівлі. Наразі площа пожежі становить близько 400 м.кв.

Жертв та постраждалих немає. На місці пожежі працюють рятувальники.

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Нагадаємо, на території підприємства з переробки акумуляторних батарей "Інста-Центр" у Дніпрі сталася пожежа

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