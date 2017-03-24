На складі з боєприпасами в Балаклії продовжуються вибухи

“Станом на 7:00 24 березня на території військового арсеналу спостерігаються вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження евакуйовано близько 20 тис. осіб та організовано їх життєзабезпечення (відкрито евакуаційні пункти, організовано харчування, підвіз води та медичне забезпечення), продовжуються евакуаційні заходи. Призупинена робота потенційно-небезпечних об’єктів. Працівниками національної поліції проводиться патрулювання вулиць з забезпеченням правопорядку та охорони осель евакуйованих осіб. За інформацією Міністерства охорони здоров’я внаслідок надзвичайної ситуації постраждала 1 особа, яку госпіталізовано до лікувального закладу м. Харків”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що тимчасово припинено рух потягів через станцію Балаклія та автомобільного транспорту. Введено заборону на використання повітряного простору в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації.

“До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 302 особи та 210 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 362 чол. особового складу та близько 90 одиниць спеціальної та пожежної техніки, 9 піротехнічних розрахунків. Приведено у готовність резервні сили та засоби. На залізничній станції Шебелинка чергує два пожежних потяги”, — зазначили у прес-службі.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі із головою Балаклійської районної державної адміністрації Масельським С. І. та оперативна група ДСНС України, яку очолює Перший заступник Голови ДСНС Мельчуцький О.Г.