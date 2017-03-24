На складе с боеприпасами в Балаклее продолжаются взрывы

"По состоянию на 7:00 24 марта на территории военного арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности. С возможной зоны поражения эвакуировано около 20 тыс. человек и организовано их жизнеобеспечения (открыто эвакуационные пункты, организовано питание, подвоз воды и медицинское обеспечение), продолжаются эвакуационные мероприятия. Приостановлена ​​работа потенциально опасных объектов. Работниками национальной полиции проводится патрулирование улиц с обеспечением правопорядка и охраны домов эвакуированных лиц. По информации Министерства здравоохранения вследствие чрезвычайной ситуации пострадал 1 человек, который госпитализирован в лечебное учреждение г.Харьков", - говорится в сообщении.

Также указано, что временно прекращено движение поездов через станцию ​​Балаклея и автомобильного транспорта. Введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации.

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 302 человека и 210 единиц техники, в том числе от ГосЧС 362 чел. личного состава и около 90 единиц специальной и пожарной техники, 9 пиротехнических расчетов. Приведены в готовность резервные силы и средства. На железнодорожной станции Шебелинка дежурит два пожарных поезда", - отметили в пресс-службе.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации Масельским С. И. и оперативная группа ГосЧС Украины, которую возглавляет Первый заместитель Председателя ГосЧС Мельчуцький А.Г.