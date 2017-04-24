На Сході України пройдуть сильні дощі

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 24 квітня у східній частині пройдуть України сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Львівській області на 24 квітня синоптики прогнозують дощ та сніг.

Також сотні населених пунктів України залишились без світла внаслідок погіршення погодних умов (дощів з мокрим снігом, мокрого снігу та поривів вітру до 15-20 м/с) 18-21 квітня. Через це були обірвані лінії електропередач та спрацювали автоматичні системи захисту.

Як повідомляв УНН 24 квітня, внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 22 населених пункти.