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На Сході України пройдуть сильні дощі

На Сході України пройдуть сильні дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Впродовж доби 24 квітня у східній частині Україні очікують сильних дощів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, протягом доби 24 квітня у східній частині пройдуть України сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Львівській області на 24 квітня синоптики прогнозують дощ та сніг.

Також сотні населених пунктів України залишились без світла внаслідок погіршення погодних умов (дощів з мокрим снігом, мокрого снігу та поривів вітру до 15-20 м/с) 18-21 квітня. Через це були обірвані лінії електропередач та спрацювали автоматичні системи захисту.

Як повідомляв УНН 24 квітня, внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 22 населених пункти.

Українські Національні Новини

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