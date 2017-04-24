На востоке Украины пройдут сильные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В течение суток 24 апреля в восточной части Украины ожидаются сильные дожди. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 24 апреля в восточной части Украины пройдут сильные дожди", - говорится в сообщении.
Напомним, что во Львовской области на 24 апреля синоптики прогнозируют дождь и снег.
Также сотни населенных пунктов Украины остались без света в результате ухудшения погодных условий (дождей с мокрым снегом, мокрого снега и порывов ветра до 15-20 м/с) 18-21 апреля. Из-за этого были оборваны линии электропередач и сработали автоматические системы защиты.
Как сообщал УНН 24 апреля, в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта.