На востоке Украины пройдут сильные дожди

"По данным Укргидрометцентра, в течение суток 24 апреля в восточной части Украины пройдут сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, что во Львовской области на 24 апреля синоптики прогнозируют дождь и снег.

Также сотни населенных пунктов Украины остались без света в результате ухудшения погодных условий (дождей с мокрым снегом, мокрого снега и порывов ветра до 15-20 м/с) 18-21 апреля. Из-за этого были оборваны линии электропередач и сработали автоматические системы защиты.

Как сообщал УНН 24 апреля, в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта.