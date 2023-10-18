На Сході росіяни ведуть наступальні дії з січня 2023 року, українці їх стримують та завдають великих втрат – Британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На кількох напрямках на сході російські військові могли почати скоординований наступ, але мають повільний прогрес та значні втрати. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Британії, передає УНН.
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«Російські війська на Донеччині ведуть комбінований наступ на добре захищене місто Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їх ширшої мети - контролю над Донецькою областю», - йдеться у зведенні британської розвідки.
Деталі
Британські військові припускають, що у російському наступі можуть задіяти кілька бронетанкових батальйонів, якими спробують оточити місто. Це може стати найзначнішою наступальною операцією, проведеною росією із січня 2023 року.
При цьому зазначається, що українські сили стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад.
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«Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на «активну оборону», оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі», - зазначають у Міноборони Британії.
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