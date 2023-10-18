На Востоке россияне ведут наступательные действия с января 2023 года, украинцы их сдерживают и наносят большие потери - Британская разведка

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«Российские войска в Донецкой области ведут комбинированное наступление на хорошо защищенный город Авдеевку, который находится на линии фронта с 2014 года. Город является серьезным препятствием на пути российских сил к достижению их более широкой цели - контролю над Донецкой областью», - говорится в сводке британской разведки.

Детали

Британские военные предполагают, что в российском наступлении могут задействовать несколько бронетанковых батальонов, которыми попытаются окружить город. Это может стать самой значительной наступательной операцией, проведенной Россией с января 2023 года.

При этом отмечается, что украинские силы сдерживают наступление россиян, а последние теряют тяжелую технику и личный состав.

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«Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на «активную оборону», поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе», - отмечают в Минобороны Великобритании.

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