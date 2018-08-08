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На сході Іспанії евакуювали 2,5 тис. людей через пожежу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Природна пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на EFE.

Пожежа має два активних фронти, відзначає видання.

Ліквідацією пожежі, яка, за попередньою версією, була викликана ударом блискавки, займаються 25 повітряних засобів та 600 осіб, серед яких пожежні, а також члени воєнізованого підрозділу реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії продовжує зростати. Відомо вже про 9 загиблих.

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