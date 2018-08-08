На востоке Испании эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара

Пожар имеет два активных фронта, отмечает издание.

Ликвидацией пожара, который, согласно предварительной версии, был вызван ударом молнии, занимаются 25 воздушных средств и 600 человек, среди которых пожарные, а также члены военизированого подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, количество погибших от аномальной жары в Испании продолжает расти. Известно уже о 9 погибших.