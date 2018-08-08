На востоке Испании эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Природный пожар, который разгорелся в Лученте в провинции Валенсия на востоке Испании, по состоянию на вторник уничтожил 1510 гектаров и стал причиной эвакуации более 2500 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EFE.
Пожар имеет два активных фронта, отмечает издание.
Ликвидацией пожара, который, согласно предварительной версии, был вызван ударом молнии, занимаются 25 воздушных средств и 600 человек, среди которых пожарные, а также члены военизированого подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации.
Напомним, количество погибших от аномальной жары в Испании продолжает расти. Известно уже о 9 погибших.