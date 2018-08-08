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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19918 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80745 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119412 просмотра

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8 марта, 10:25 • 127261 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 166635 просмотра

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На востоке Испании эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара

На востоке Испании эвакуировали 2,5 тыс. человек из-за пожара

Киев  •  УНН

 • 9516 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Природный пожар, который разгорелся в Лученте в провинции Валенсия на востоке Испании, по состоянию на вторник уничтожил 1510 гектаров и стал причиной эвакуации более 2500 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на EFE.

Пожар имеет два активных фронта, отмечает издание.

Ликвидацией пожара, который, согласно предварительной версии, был вызван ударом молнии, занимаются 25 воздушных средств и 600 человек, среди которых пожарные, а также члены военизированого подразделения реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, количество погибших от аномальной жары в Испании продолжает расти. Известно уже о 9 погибших.

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